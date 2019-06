Sebastian Vettel a vasárnapi Forma-1-es Kandai Nagydíjon igen vitatott versenbírói döntés miatt bukta el a futamgyőzelmet, a német 5 másodperces időbüntetést kapott, amiért a 48. körben a 3-4-es kanyarkombinácóban kicsúszott, majd a pályára visszatérve pontosan az üldöző Lewis Hamilton útjába, a versenyívre érkezett meg, lassításra kényszerítve a riválist.

Az autóversenyzők túnyomó többsége szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) stewardjai melléfogtak, Vettelnek egyszerűen nem volt választása, a fizika törvényei alapján került oda, ahova, ráadásul három éve még a versenybírók is büntetés nélkül hagytak egy nagyon hasonló esetet, amelyben a Monacói Nagydíjon Lewis Hamilton vágott a Red Bull-os Daniel Ricciardo elé.

