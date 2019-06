„Utólag könnyű okosnak lenni. Ott és akkor teljesen logikusnak tűnt ez a lépés” – felelte Verstappen a kvalifikáció után arra a kérdésre, hogy nem jelentett-e túlságosan nagy kockázatot az eggyel keményebb Pirelliken próbálkozni a második szakaszban. “Nem volt annyi tapadásom, amennyit akartam, ráadásul forgalomba is kerültem a hajtűkanyarban. Ha ez nem lett volna, meg tudtuk volna csinálni. Így lágy abroncsokra kellett váltanunk, majd jött a piros zászló. Úgy gondolom, egyszerűen csak roppant balszerencsések voltunk.”

Olvass tovább

Verstappen később elismerte, hogy még akkor is necces lett volna a továbbjutás, ha nem tartják fel. Ugyanakkor a holland szívesebben indult volna jobb rajthelyről, akár kevésbé optimális gumikon is. “Nagyszerű lett volna, ha közepes gumikon indulhatok a negyedik vagy az ötödik helyről. De a tizedikről sem annyira rossz a helyzet, mert az előttem lévők mind lágy gumikon rajtolnak majd, csakhogy közben a gumijaim is jobban fogynak majd, mint az első háromban lévőknek. Szóval annyira nem ideális helyzet: inkább indulnék az ötödik pozícióból lágy abroncsokon, mintsem a tizedikből közepeseken.”

A másik Red Bull-pilóta, Pierre Gasly a Q1-ben négy tizeddel volt lassabb, mint Verstappen, így a Q2-ben kapásból lágy Pirelliken küldték ki – a francia így az ötödik helyre kvalifikált végül.

„A Q1 után láttuk, hogy nem lesz egyszerű feladat kockázatot vállalni. Így pedig, hogy tudjuk, hogyan járt Max, akár mi is lehetnénk hasonló helyzetben. Ehelyett inkább csak magunkra koncentráltunk, ami kifizetődőnek bizonyult, és be is jutottunk a Q3-ba. A végén csak egy körre mentünk ki, de mint kiderült, jól döntöttünk” – mondta a francia.

Ugyan Gasly elé még Daniel Ricciardo is beférkőzött a Renault-val, elégedett az ötödik hellyel. „Valamivel több mint egy tized kellett volna még a harmadik helyhez, szóval elérhető közelségben volt, de az ötödik pozíció is megfelelő. Ami engem illet, az egész arról szól, hogyan érzem magamat az autóban. Egyre jobb a helyzet. Még nem tökéletes, de azt gondolom, a jó irányba haladunk.”

Forrás: Motorsport.com