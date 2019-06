A Forma-1-es Kanadai Nagydíj időmérő edzésén meglepetésre nem a Mercedes valamelyik versenyzője, hanem a ferraris Sebastian Vettel zárt az élen, a német a tavalyi eredményt ismételve szerezte meg a pole-t. A célegyenesbeli interjúkat készítő 2009-es világbajnok, Jenson Button arra emlékeztette Vettelt, hogy 17 futam kellett neki ahhoz, hogy újra időmérőt nyerjen.

Sebastian Vettel, Ferrari (1.):“Hát, Lewis rohadt jó! De igen, nem rossz. Még buzog bennem az adrenalin, szuper, amikor érzi az ember az autót, érzi, hogy minden összejön, nagyon örülök, nagyon jó volt ez. A csapat miatt is örülök az eredménynek, mert nagyon húzósak voltak az elmúlt hétvégék. Pocsék volt a versenytempó a pénteki edzésen, de ma már jobb, de azért kerüljük majd a piros gumit vasárnap.”

He hasn't had one of these in a while… 17 races, in fact

Sebastian Vettel receives his #PirelliPolePositionAward from actor and host Liza Koshy#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/QvSeIIOpVZ

