Gumicsere nélkül is gyorsan javított a két Ferrari, majd minimális különbséggel Max Verstappen lépett fel a harmadik helyre. Hat perccel a Q1 vége előtt Lewis Hamilton 37 ezredes hátránnyal lépett fel a második helyre, de csak átmenetileg, mert másodperccel később Valtteri Bottas állt az élre, 252 ezreddel megelőzve Leclerc-t.

Egy perccel később Vettel, Leclerc sorrendben a Ferrari visszvette az első két helyet, a monacói hátránya 14, Bottasé 29 ezred volt. Az utolsó percekben nagy tűzijáték volt, a két Williamsen kívül (George Russell ismét jóval gyorsabb volt Robert Kubicánál) végül a két Racing Point és Kimi Räikkönen esett ki. Szoros volt a mezőny, Vettel és a már kiesett Sergio Perez között nem volt egy teljes másodperc különbség, az élmezőny Vettel, Leclerc, Bottas, Hamilton, Verstappen, Hülkenberg, Sainz, Norris, Ricciardo, Kvjat sorrendben ment tovább a Q2-be.

Q2

Ahogyan arra számítani lehetett, a két Ferrari és Mercedes egyből közepes gumikkal hajtott a pályára a Q2 elején, a lágyat egyik csapat sem szerette volna versenygumiként használni. Hamilton 1:11.3-mal kezdett, Bottas azonban belehibázott az első gyors körébe.

Vettel 27 ezreddel megelőzte Hamiltont, de Bottashoz hasonlóan Leclerc is elrontotta ez első közepes gumis körét. Bottas 178 ezredes ezredes hátránnyal teljesítette a második gyors körét, ezzel harmadik volt, Verstappen első közepes gumis körén óriási forgalomba került.

Leclerc második sárga gumis körével egy tizedes előnnyel állt az élre, de csak átmenetileg, mert jött Vettel, és 63 ezreddel megelőzte csapattársát. Pierre Gasly nem vállalta be a közepes gumit, lággyal pedig a második helyre érkezett be, Verstappen pedig hiába próbálkozott tovább a sárga oldalfalúval, a 11. helyig csúszott vissza.

Hamilton öt perccel a Q2 vége előtt elment még egy közepes gumis körre, és 132 ezreddel, Vettelt is megelőzve átvette az első helyet. Bottas 85 ezreddel maradt el csapattársától, a második helyre lépett előre.

Verstappen autójára a Red Bull a taktikai hátrány ellenére is kénytelen volt feltenni a lágy gumit, de túl sokáig várt a csapat, és ezzel kiejtette a hollandot. A Q2 legvégén Kevin Magnussen ugyanis odaverte a kocsiját a Bajnokok Falához, a becsapódás pedig akkora volt, hogy azonnal piros zászlóval megszakították a már egyébként is leintett szakaszt.

Mindenki, aki még gyors körön volt, az pórul járt, Verstappen, Kvjat, Giovinazzi, Albon és Grosjean esett ki, Magnussen a tizedik helyen a balesete ellenére is továbbjutott. A két Ferrari és a két Mercedes megcsinálta, amit akart, közepes gumikkal rajtolhatnak vasárnap. A Q3-ba Magnussenen kívül Hamilton, Bottas, Vettel, Gasly, Leclerc, Ricciardo, Hülkenberg, Sainz és Norris jutott be.

🚩 RED FLAG 🚩

Big crash for Magnussen who hits the Wall of Champions and then collides with the pit wall on the opposite side of the track

K-Mag is okay and out of the car 👍 #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/k4wvuWhVxg

