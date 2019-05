Lewis Hamilton ugyan megnyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, de az angolnak borzasztó nehéz dolga volt, ugyanis az első és egyetlen kerékcseréjénél a tartósabb kemény keverék helyett közepeseket kapott, amelyek rettentően elkoptak már jóval a vége előtt, miközben a Red Bull-os Max Verstappen ott lihegett a nyakában.

Hamilton a rádión keservesen panaszkodott is, a főstratégát, James Vowles-t kérdőre is vonta a futam közben, majd a leintés után meg is látogatta a szükségtelen izgalmakat okozó szakembert. A győztes pezsgővel “büntette” Vowles-t és a főmérnököt, Andy Shovelint. Minden bizonnyal más lett volna a helyzet, ha nem az első helyen intik le végül…