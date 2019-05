A McLaren nem hívta ki Sainzot kerékcserére a korai biztonsági autós fázis alatt, inkább arra biztatták, hogy nyomja keményebben annak érdekében, hogy kiépítsenek egy biztonságos távolságot a Toro Rossók előtt. Ez sikerült neki, Kvjat csak mögé tudott visszaérni kerékcseréje után. A spanyol ugyanis egy leggyorsabb körrel biztosította be pozícióját az orosszal szemben, és Sainz a futam végéig tartani tudta a faenzaiak pilótájának tempóját.

“Jó sok pontot zsákmányoltunk. Rendkívül jó érzés, főleg azután, amennyi problémával küszködtünk az egész hétvége folyamán. Azonban össze tudtuk rakni az autót és sikerült egy jó időmérős kört is futnunk” – értékelt Sainz.



“A rajtom is nagyon jól sikerült, sikerült megelőznöm mindkét Toro Rossót a hármas kanyarban, ami minden bizonnyal Forma-1-es karrierem legszebb előzése volt. Össze raktam pár jó kört a kiállásom előtt és után is. A kerékcserém is tökéletes volt, végül meglett a hatodik hely” – lelkendezett a spanyol. “Tudtuk, hogy még van tartalék a használt gumikban a biztonsági autó kiállását követően. Sikerült 10-12 igazán jó kört teljesítenem és ezzel megfelelő különbséget kiautóznom az engem követőkhöz képest.”

“Akkor jöttem csak a bokszba, amikor már nagyon kellett. Nagyon szoros volt a helyzet Kvjattal, de megfutottam a leggyorsabb körömet és sikerült az alávágási kísérletet megakadályozni. Jó volt az időzítés!” – dicsérte csapatát Sainz.



Forrás: Formulaspy.com, Fotó: Europress