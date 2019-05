Az elrontott időmérő után Charles Leclerc elmondta, hogy akár ütközhet is a 2019-es Forma-1-es Monacói Nagydíjon, ám arra senki sem számított, hogy valóban össze fogja törni az autóját, és már 18 kör után a bokszba kell tolni a Ferrarit.

A fiatal tehetség a 15. helyről vághatott neki a 78 körös száguldásnak, és igen hamar elkezdett javítani pozícióján. Olyan helyeken előzött Leclerc, ahol más nem próbálkozott, és ez is lett a veszte. Miután Romain Grosjean mellett sikeresen elment a Rascasse kanyarban, a következő körben Nico Hülkenberget szerette volna ugyanott megelőzni. Ám túl szűken fordult, és a Ferrari felakadt a szalagkorlátban, aminek egy defekt és sérült autó lett az eredménye.

“Nehéz verseny volt. Ahogy korábban mondtam, hatalmas kockázatot kellett vállalnom, amit meg is tettem” – mondta kiesését követően a monacói. Leclerc egyébként még egyetlen hazai versenyét sem fejezte be, beleértve a Forma-2-es szerepléseket is.

“Az elején jó móka volt, de aztán katasztrofálisan alakult minden. Ez is hozzátartozik Monacóhoz. Sajnos a 15. helyről rajtoltunk, ami nem tükrözi a valódi tempónkat. Nehéz lett volna onnan feljönni” – mondta csalódottan.