Lewis Hamilton diadalmaskodott a Monacói Nagydíj időmérő edzésén. Az ötszörös világbajnok vezeti az idei bajnokságot is, ez a harmadik monacói pole pozíciója karrierje során.. Az időmérő részletes összefoglalója itt olvasható. Az interjúkat Paul di Resta készítette.

Lewis Hamilton, Mercedes (1.): “Először is szeretnék köszönetet mondani a fantasztikus szurkolóknak. Imádok itt lenni, ez az otthonom. Ez az a verseny, amiről minden pilóta álmodik gyerekként. Nem számít, hány alkalommal jövünk ide versenyezni, ez még mindig egy álom. Még mindig ugyanúgy, mindent beleadva dolgozunk együtt a csapattal, a srácok a gyárban fáradhatatlanul teszik a dolgukat, hogy egy ilyen fantasztikus autót építsenek. Valtterivel nagyszerű csatát vívtunk, ő egész hétvégén és az eddigi versenyeken is rendkívül gyors volt. Annyira vágytam rá és akartam ezt a pole-t, Nagyon sokat jelent nekem. Az eddiginél is mélyebbre kellett ásnom magamban és nagyon örülök, hogy eljutottam erre a szintre. Nagyon hálás vagyok a csapatnak. A kör tökéletes volt, csodálatosan érzem magam.”

“Nagyszerű autónk van, de mindenkinek látnia kell azt is, hogy mi versenyzők bármilyen autót is kapunk, abból a maximumot hozzuk ki minden esetben. Amikor a határon autózol, minden ellened dolgozik. Semmi mást nem teszel olyankor, csak próbálod egyensúlyban tartani a dolgokat, igyekszel időben reagálni minden apró mozdulatra. Az utolsó köröm is kifejezetten nehéz volt. Túlkormányzott volt a kocsi a Rascasse-kanyar bejáratánál, épphogy sikerült elkerülnöm a bajt. Az utolsó kanyarban is vesztettem egy kis időt, semmi másra nem tudtam gondolni, csak hogy meglegyen legalább az az egy ezred különbség a javamra. Még nem is tudom, hogy pontosan mekkora volt a különbség köztünk.”