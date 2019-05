Who will take pole in Monte Carlo… pic.twitter.com/0ESLDIIYJ4

Gearing up for the biggest #Quali of the @F1 season! 👊

Olvass tovább

A mezőny köridejei folyamatosan javultak, miközben feltartásból sem volt hiány. A legdurvább Antonio Giovinazzi és Nico Hülkenberg esete volt, a német Renault-pilóta egyik körét teljesen tönkretette az Alfa Romeo versenyzője. A versenybírák sem hagyták szó nélkül az esetet, vizsgálatot indítottak az olasz ellen.

Sebastian Vettel autóját sikerült megjavítania a Ferrari szerelőinek. A német sokáig a kieső zónában tartózkodott, és egy alkalommal a falat is megcsípte az időmérőn, ami miatt éppenhogy, csak az utolsó pillanatban jutott az időmérő második szakaszába, az első helyen.

Vettel hits the barrier! 💥 As it stands he is P17 with just under two mins to go#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/FO38UeMjDl — Formula 1 (@F1) 2019. május 25.

Ezzel éppen Leclerc-t ejtette ki a német. A Ferrari úgy gondolta, korábbi körideje elég lehet a továbbjutásra, de a többiek sokat javítottak. Ezt csúnyán benézték. A monacói korábban a mérlegelés mellett is elment, de a csapata visszatolta az autót. Mellette még a két Racing Point és a két Williams is kiesett.

BREAKING: ELIMINATED, Q1 16 LEC 😮📸

17 PER

18 STR 📸

19 RUS

20 KUB#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/aNyUMk0lgM — Formula 1 (@F1) 2019. május 25.

A Q2-ben ezúttal nem volt taktikázás, mindenki a lágy keveréken próbálta megfutni a továbbjutásra elegendő időt. Bottas 1:10,701-gyel új körrekordot futott, megelőzve a Red Bull-os Max Verstappent. Az első körök után kieső helyen állt Kimi Räikkönen, Carlos Sainz, Giovinazzi, Alexander Albon és Romain Grosjean.

Hamilton második körén javított, de négy tizedmásodperces hátrányát csak csökkenteni tudta, és feljött a második helyre. Ezúttal is folyamatosan köröztek a pilóták, egy szett gumival több gyors kört is lehetett menni.

Az utolsó öt percre újra kiment minden versenyző. Az időmérő második szakaszában végül Verstappen megdöntötte a korábbi pályacsúcsot egy 1:10,618-as körrel. Nem jutott be a harmadik szakaszba Hülkenberg, Norris, Grosjean a Haas-Ferrarival és a két Alfa Romeo. Grosjeant feltartotta Pierre Gasly, a Red Bull franciája, így akár még ő is büntetést kaphat, ugyanis ellene is vizsgálatot kezdeményeztek a felügyelők.

BREAKING: ELIMINATED, Q2 11 HUL

12 NOR

13 GRO

14 RAI 📸

15 GIO#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/K61QKRYch7 — Formula 1 (@F1) 2019. május 25.

A Q3-as első felfutás után Bottas vezetett egy 1:10,252-es, pályacsúcsot jelentő körrel. Mögötte Verstappen lemaradása közel 4 tizedmásodperc volt, míg a virtuális rajtrács második sora ekkor Vettelé és Gasly-é volt.

That first lap from VB = 😮 It’s a 1:10.252 and provisional pole for the #MonacoGP! Lewis takes P2, but is 0.231s shy of the Finn’s time… pic.twitter.com/y1FSRV3Y3k — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 2019. május 25.

Hamilton két melegítő kör után vágott neki egy mért körnek, de Bottas idejét így sem tudta megközelíteni, kéttizeddel elmaradt tőle.

A fináléra mindenki felcsavarta a motorokat és új gumikat tett fel. Bottast végül Hamilton egy új, 1:10,166-os körrekorddal le tudta letaszítani az első helyről, a finn a második helyről rajtolhat. A második soron Verstappen és az utolsó nekifutásán újra a korlátot érintő Vettel osztozkodhat, míg a harmadikon előzetesen Gasly (aki még büntetést is kaphat) és Kevin Magnussen a Haasszal. Daniel Ricciardóé lett a hetedik hely a Renault-val, mögötte Danyiil Kvjat a Toro Rossóval, Carlos Sainz a McLarennel és Alexander Albon a másik Toro Rossóval végzett a legjobb tízben.

Monacóban pályafutása 85. pole-pozícióját szerezte meg Hamilton.

A 2019-es Forma-1-es Monacói Nagydíj vasárnap 15.10-kor kezdődik.

Forrás: Fotó: Getty Images