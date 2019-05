Niki Lauda halála miatt Lewis Hamilton kihagyta a Monacói Nagydíj szerdai sajtónapját, nem állt az újságírók elé, amit szánalmasnak nevezett Lauda korábbi csapattársa, John Watson.

Toto Wolff csapatfőnök ugyanakkor védelmébe vette versenyzőjét, saját magát is úgy jellemezte, hogy zombivá vált a hírtől.

Sir Jackie Stewart sokszor szokta kritizálni Hamiltont, ezúttal azonban még ő is megértőnek mutatkozott. “A gondolataim kezelésével nekem is együtt kellett élnem, sőt ezért élek még ma is. Az én időmben rengeteg haláleset volt” – mondta Stewart.

“57 embert veszítettem el, akik a barátaim voltak. Akkoriban ezt nagyon szigorúan kellett kezelni mentálisan, Lewis szerintem pontosan azt teszi, amit én is tettem volna.”

“Ez nem önzőség, ez nem annak a jele, hogy valaki nem törődik valamivel. Ott a munka, amit el kell végezni, Lewisnak pedig ehhez erre volt szüksége.”

A Mercedes egyébként Lauda iránti tisztelete jeléül pirosra festette a glóriát, az autók ezzel a festéssel versenyeznek a Monacói Nagydíj folytatásában.