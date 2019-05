A Haas versenyzőinek házi csatáját Kevin Magnussen nyerte, miután a hetedik helyen intették le a 2019-es Forma-1-es Spanyol Nagydíjon. A csapaton belüli versengésnek egy kisebb ütközés lett az eredménye, amiből a dánnak sikerült jobban kijönnie.



LAP 57/66

More drama involving the two Haas drivers 👀

This time Grosjean is forced wide by Magnussen #F1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/By45F4lPa2

— Formula 1 (@F1) 2019. május 12.