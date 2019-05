Charles Leclerc volt a legmerészebb az élmezőnyből, a Ferrari monacóija ugyanis csak egy kiállással tervezett, míg a többiek kettővel. Azonban ő is kereket cserélt másodjára is, amikor Lance Stroll és Lando Norris a pálya első kanyarkombinációban összeért, és mindketten kiestek. A baleset miatt a versenyirányítás pályára küldte a biztonsági autót, ami miatt az utolsó 14 körre egy izgalmas sprintversenyben reménykedhettünk. A nagy csaták az élen elmaradtak, csak az utolsó pontszerző helyeken volt némi viaskodás, melynek Romain Grosjean volt a főszereplője.

BATTLE FOR P10

It’s nip and tuck between Grosjean and Albon for the final points position as we enter the final two laps 👀#F1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/1cFOyaB0Cg

