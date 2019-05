A 2019-es Forma-1-es Spanyol Nagydíj legizgalmasabb pillanatát szolgáltatta Lando Norris és Lance Stroll, amikor a pálya első kanyarjában összeértek autóikkal. Stroll Racing Pointja nagy sebességgel kiszánkázott a bukótérbe, de Lando Norris McLarenje sem úszta meg az érintkezést.

An early end to the #SpanishGP for Lando Norris and Lance Stroll as they come together dramatically on Lap 46 👀 💥#F1 🇪🇸 pic.twitter.com/UdADzXYpqg

— Formula 1 (@F1) 2019. május 12.