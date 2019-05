Olvass tovább

Az 5. a Red Bull-os Max Verstappen lett, akinek autójába a második edzésre új Honda-motort szereltek be, ugyanis délelőtt olajszivárgás lépett fel nála. Az új erőforrással sem volt azért minden rendben, az edzés elején a gázpedál nyomására nem jött rendesen az erő. A holland már bő héttizeddel volt lassabb Bottasnál a gyors körön, annyi vigasztalhatja, hogy hosszabb etapon Vettelével egyező átlagra volt képes, legalább a versenytempó biztató.

That's a wrap for FP2 🏁 Max comes home in P5 with a 1:18.035 and Pierre is P7 with his time of 1:18.238 🇪🇸 #SpanishGP pic.twitter.com/YFxs0qyuND — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) May 10, 2019

Biztató a Haas formája is, a Romain Grosjean autójára felpakolt új, nagy fejlesztési csomag beválni látszik, hiszen a francia a Red Bullokat szétválasztva a 6. lett, középmezőnybeli szereplőként igen szép a bőven egy másodperc alatti hátrány.

A top10 végébe a másik haasos, Kevin Magnussen, a szintén nagy fejlesztésekkel köröző mclarenes Carlos Sainz, valamint a Toro Rossó-s Danyiil Kvjat fért be.

Magnussen szokása szerint több versenyzővel is kakaskodott egy kicsit az edzésen, Charles Leclerc-nek be is intett egyszer, de a Red Bull-os Pierre Gaslynak is volt egy érdekes incidense, amikor versenyszimuláció közben nem engedte el a mögötte a Renault-val érkező elődjét, Daniel Ricciardót a célegyenesben, helyette az ausztrált egészen a pálya szélére terelte.

Forrás: Fotó: Getty Images