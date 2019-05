Az előző hétvégéken a gumikkal keservesen küszködő Haas magára találni látszik, Romain Grosjean és Kevin Magnussen az új Ferrari-motor nélkül is igen jól ment, a francia az 5., Kevin Magnussen a 7. lett, a haasosok a frissített Renault-motorral és számtalan fejlesztéssel ellátott McLarent terelgető helyi kedvencet, Carlos Sainzot fogta közre.

Nem volt jó délelőttje a Red Bullnak, Max Verstappen az edzés első szakaszában kis híján ütközött Botasszal az utolsó sikánban, később pedig nem is körözött, az autója bakokra került a garázsban, a szerelők hosszasan vizsgálgatták a szintén olajat engedő RB15-öst. Sem Verstappen, sem a 8. idővel záró csapattársa, Pierre Gasly nem használta a lágy gumikat.

Max Verstappen's car is back in the garage

And there are a few concerned faces looking at it 👨‍🔧

Five minutes left in FP1#F1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/NL7sFP9YJW

— Formula 1 (@F1) May 10, 2019