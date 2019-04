Olvass tovább

“Sokat jelent a csapatnak, hogy ilyen előnnyel érkezünk majd Barcelonába. Hihetetlen, amit eddig elértünk a csapattal, büszke vagyok rá, hogy a részese lehetek. Mindenki fantasztikus teljesítményt nyújt. Ez az ötödik futamgyőzelmem, természetesen nagyszerű érzés és remélem, így alakul majd a szezon további része is.”

Lewis Hamilton (2.) – Mercedes:

“Gratulálok Valtterinek, fantasztikusan versenyzett ma. Nem követett el hibát, nagyon megérdemli ezt a győzelmet. Ezt a versenyt már az időmérőn elvesztettem ellene. Nagyszerű eredmény ez a csapat szempontjából, ilyen jól még soha nem indult az év számunkra.”

“Ez az eredmény a csapatmunkának köszönhető. Otthon a gyárban éjjel-nappal dolgoznak a srácok, minden évben egyre sikerre éhesebben térünk vissza. Nagyon büszke vagyok mindenkire a csapatban. Nagyszerű versenyünk volt ma is, végig nyomhattuk a gázt.”

Sebastian Vettel (3.) – Ferrari:

“A verseny első szakasza rendkívül nehéz volt, konkrétan képtelen voltam rendesen működésre bírni a gumikat. Amikor úgy éreztem, hogy hidegek, akkor kicsit jobban megdolgoztam őket, aztán mire felmelegedtek volna, addigra annyit koptak, hogy megint nem működtek rendesen. Nem bíztam az autóban, ami ezen a pályán nem kifizetődő. Ezután már attól tartottam, hogy a közepes gumikra váltás még jobban megnehezíti majd a dolgom, de egyáltalán nem volt gond, kibírták egész a verseny végéig.”

“Sokkal jobban éreztem magam innentől a kocsiban, nőtt a tempónk is. Képes voltam Lewisra is nyomást helyezni, miközben hátrafelé is figyelnem kellett Max miatt. A lekörözések miatt elég közel tudott kerülni hozzám, de aztán megvolt a tempónk ahhoz, hogy megtartsam a pozícióm. Fontos volt, hogy megtartsuk a harmadik helyet, mint ahogy az is, hogy Charles megszerezze a leggyorsabb körért járó pontot. Még mindig rengeteg munka vár ránk. Nem egészen ott tartunk, ahol szeretnénk, ki kell hozzuk a maximumot a jelenlegi csomagból.”

“Szeretném, ha Barcelonában tényleg mi lennénk az esélyesek, ahogy az a téli teszteken is látható volt, de őszintén szólva az első négy verseny eredményei nem teljesen erre utalnak. A csapaton belül mindenesetre megmaradt a jó hangulat. Reméljük, hogy négy futam után végre lesz egy sima versenyünk. A célunk egyértelmű, a Mercedest minél hamarabb utol kell érnünk.”

Forrás: