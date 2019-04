Élő: Forma-1 Azerbajdzsáni Nagydíj

A rajtrácsot több büntetés is módosította. Pierre Gasly és Robert Kubica csak a bokszutcából indult a mezőny után. Míg a Williams lengyel versenyzője az időmérős balesete miatt kényszerült a szervizút végére, a Red Bull pilótája előbb a mérlegelést hagyta ki autójával a második szabadedzés végén, majd egy váltócseréért járó öt rajthelyes hátrasorolás után az időmérőről is kizárták az üzemanyag-áramlási szabályok megszegése miatt.

Az Alfa Romeo párosát még az ág is húzta. Antonio Giovinazzit a vezérlőelektronika cseréje miatt tíz helyes hátrasorolással sújtották, így eredeti nyolcadik idejéhez képest csak a 17. helyről vághatott neki a nagydíjnak, míg Kimi Räikkönen autójára új vezetőszárnyat kellett szerelni, a régi túlságosan hajlékony volt. A parc fermé-szabályok megsértése miatt a finn is bokszban sorakozott fel a piros lámpák kialvásához.

Some breaking Baku news… Kimi Raikkonen will start in the pit-lane after being disqualified from qualifying – he was due to start 8th

He joins Kubica and Gasly in the pits

We’re underway for our #AzerbaijanGP build-up on #SkyF1 imminently!

Live blog: https://t.co/dsFCYRqRzo pic.twitter.com/g9HwyeoIdl

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 2019. április 28.