Nesze semmi, fogd meg jól: ezzel a mondattal is lehetne jellemezni Pierre Gasly büntetését. A Red Bull franciáját ugyanis kizárták a versenybírák a 2019-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérőjéről.

A kizárás oka az üzemanyag-átfolyás sebességével kapcsolatos szabályok megszegése. Az ellenőrök szerint egyértelmű bizonyítékok mutatnak arra, hogy a 10-es számú autó megszegte az óránkénti 100 kilogramm/órás átfolyási limitet.

A kizárás valószínűleg nem hatja meg túlságosan Gaslyt, ugyanis egy korábbi büntetés miatt egyébként is a bokszutcából kell nekivágnia a vasárnapi futamnak. Ennek tudatában vállalt be a Red Bull egy váltócserét is, hiszen így az öt rajthelyes büntetést sem kell letöltenie.