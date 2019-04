Napsütéses időben, 37 fokos aszfalt- és 17 fokos levegőhőmérséklet mellett zajlott le az idei év negyedik időmérő edzése a bakui versenypályán a 2019-es Azerbajdzsáni Nagydíjon. A legjobb formában a hétvége minden edzésén remekelő Charles Leclerc várhatta a szombati kvalifikációt.

The driver who has finished top of FP3 has gone on to take pole in every qualifying session so far this season.

No pressure, Charles 😉#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/5wPfBWeiOd

— Formula 1 (@F1) 2019. április 27.