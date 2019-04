Bakuban péntek délelőtt tartották (volna) a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj első szabadedzését, ám az utcai pályák átka hamar érvényesült, ellehetetlenítve a folytatást.

A Williams újonca, George Russell az első negyedóra végén szenvedett balesetet, amikor az autó felrántott egy nyilvánvalóan nem megfelelően rögzített csatornafedelet, ami aztán ripityára is törte az FW42-es padlólemezét. A ferraris Charles Leclerc épp csak megúszta a dolgot, a visszajátszásokon látszott, hogy a csatornafedél már akkor is megemelkedett, amikor egy kicsit korábban ő hajtott el mellette – a monacóinak az lehetett a szerencséje, hogy nem közvetlenül felette ment el.

George Russell's car gets damaged after going over a drain cover at #AzerbaijanGP FP1 #F1 pic.twitter.com/xOfwLZtqGU

RED FLAG: The session is halted after George Russell encounters trouble with a drain cover and is forced to a standstill

Track repairs underway in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/eHmy7GkSln

