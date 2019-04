Az installációs körök után 1:49,815-ös idővel Pierre Gasly iratkozott fel elsőként az eredménylistára. Nem kellett sokat várni a Mercedesekre sem, Valtteri Bottas 1:45,676-os idővel átvette a vezetést a közepes keverékeken. A Ferrarik nem vesződtek a Pirelli sárga oldalfalú gumijaival, Leclerc 1:44,352-vel megelőzte Bottast, és Vettel legjobbjánál is másfél tizeddel gyorsabb volt.

Kellemes időben, 44 fokos aszfalton, 16 fokos levegőhőmérséklet mellett kezdték meg körözni a pilóták. Először Carlos Sainz hajtott a pályára a McLaren volánjánál, de hamar kint volt a pályán a középmezőny többi képviselője is, köztük George Russell-lel, aki a pénteki napot kihagyni kényszerült balesete miatt .

A köridők folyamatosan javultak az edzés során, az élen is több váltás történt. Lewis Hamilton is az élen állt egy ideig, majd Leclerc visszavette az első pozíciót. A középmezőnyben is folyamatosan cserélődött a pilóták sorrendje. Féltávnál Leclerc vezetett Vettel előtt 3 tizedmásodperccel. Hamilton lemaradása már ennek duplája volt, míg a negyedik helyen az egész hétvégén jól szereplő Alexander Albon állt mindössze 9 tizedre Leclerc 1:42,638-as idejétől.

Az idő lejárta előtt mindenki felrakta autójára a lágy keveréket. A köridőzápor végén Charles Leclerc 1:41,604-es eredménnyel állt az élen, megelőzve Vettelt szűk két tizeddel. A harmadik Verstappen lemaradása már 1,2 másodpercre rúgott. A két Mercedes csak a negyedik és ötödik helyen végzett Bottas-Hamilton sorrendben.

A gyakorlás nagyobb gondok nélkül lezajlott. Néhányan ugyan meglátogatták a bukóteret egy-egy kevésbé jól felmért féktáv után, de ezúttal egyszer sem került elő a piros zászló.

Gasly nem ért el kiemelkedő eredményt a Red Bull-lal, de társaival ellentétben ő már a futamra készült, mivel a francia csak a bokszutcából kezdheti a vasárnapi versenyt büntetése miatt.

Az Azerbajdzsáni Nagydíj időmérője magyar idő szerint délután 3 órakor kezdődik.

Forrás: Fotó: Europress, Getty Images