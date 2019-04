Olvass tovább

Ricciardo locks up causes Kvyat to go wide, Ricciardo reverses into Kvyat and causes damage#F1#AzebaijanGP #BakuGP pic.twitter.com/AjP1prIUn5 — LiveSetsOfHardstyle (@CODEXERR) 2019. április 28.

A futamon az egykiállásos taktika dominált, az élmezőny a lágyakról a közepesekre váltott a verseny korai szakaszában. Charles Leclerc vitt ebbe némi izgalmat, aki a nyolcadik helyről rajtolva vezette is a versenyt a közepes keverékű Pirelliken, de a lágy gumikon már nem ment annyira jól a monacói Ferrarija. Végül az ötödik lett a nap versenyzőjének is megválasztott pilóta, aki a leggyorsabb kört is megfutotta.

A két Ferrarit a Red Bull hollandja, Max Verstappen választotta el, aki szolid versenyt futva a negyedik lett. Csapattársa, Pierre Gasly műszaki hiba miatt kiesett, emiatt virtuális biztonsági autós szakasza is volt a versenynek, de Bernd Mäylander nem hajtott a pályára szolgálati autójával.

Pontot szerzett még a két McLaren- és a két Racing Point-pilóta, valamint a bokszutcából rajtoló Kimi Räikkönen is az Alfa Romeóval.

A double points finish for the team as the chequered flag waves in Baku. 🏁 Carlos finishes in P7, Lando P8. Nice job, team. 🤝#AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/1b8k8NCLxo — McLaren (@McLarenF1) 2019. április 28.

Gaslyn, Kvjaton és Ricciardón kívül Romain Grosjean volt az egyetlen, aki nem fejezte be a bakui versenyt.

A bajnokságot újra Bottas vezeti 87 ponttal, de ragad rá Hamilton 86 pontjával. Vettel mindössze 52 ponttal a harmadik, akit Verstappen követ 51 egységgel, míg Leclerc 47 ponttal az ötödik helyen áll tizenhét futammal a szezon vége előtt. A konstruktőri bajnokságban a Mercedes 173 pontjához képest a Ferrari neve mellett mindössze 99 egység áll.

Forrás: Fotó: Europress, Getty Images