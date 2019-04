Szerencse a szerencsétlenségben, hogy még korán, a 2019-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj első szabadedzésén kiderült, hogy nincsenek megfelelően rögzítve a bakui aszfaltcsík csatornafedelei. Sajnos ennek George Russell itta meg a levét, aki áthajtott egy ilyenen, és az szétzúzta autójának alját.

Miután a hat kilométeres utcai pályán több mint 300 másik csatornafedél található, az edzést azonnal leállították. Claire Williams csapatfőnök szerint a helyreállítási költségek hatalmasak lesznek. “Rosszabb is lehetett volna, egy ilyen fedél nagyobb károkat is tud okozni” – kereste a pozitívumokat a Williams első embere.

RED FLAG: The session is halted after George Russell encounters trouble with a drain cover and is forced to a standstill

Track repairs underway in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/eHmy7GkSln

