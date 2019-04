“Ami engem illet, igyekszem a csapatot a jó irányba vinni, ezen túl egyszerűen hinnem kell abban, hogy ők is teszik a dolgukat, a tervezők, az aerodinamikusok igyekeznek hozni a maguk eredményeit. Mindenki a lehető leggyorsabban dolgozik azon, hogy javuljunk. De az F1-ben mindenki fejlődik, így nálunk nem elég a sima javulás, nekünk kétszer-háromszor gyorsabban kellene fejlődnünk a többieknél, ami végtelenül nehéz” – idézte a fiatal angolt a Motorsport.com.

A csapatnál idén bemutatkozott Forma-2-es bajnok, George Russell azt mondja, nagyon keményen dolgoznak, van is fejlődés, de messze nem elég.

Olvass tovább

“Optimistának kell maradnunk, de realistának is kell lennünk: nem várhatunk sokkal többet annál, amit most is hozunk. Az F1-ben mindenki fejlődik, nekünk valami varázslatos megoldást kellene találnunk, hogy ellensúlyozni tudjuk ezt.”

“Nem könnyű a helyzetünk, mert kívülről nem látszik, de fejlődünk, csakhogy a többiekhez képest ez kevés. Ha nem tudunk kétszeres-háromszoros tempóban javulni, akkor végig ugyanolyan helyzetben maradunk. Az emberek azt hiszik, hogy semmit sem haladtunk, pedig igen, csak sokkal rosszabb helyzetből is indultunk.”

A Williams eddig semmilyen komolyabb fejlesztést nem vetett be, és Russell egyelőre nem is tudja, mikor jöhet valami nagyobb csomag:

“Mindig mindenki a lehető leghamarabb szeretné bevetni a fejlesztéseket, ez ránk is igaz, függetlenül a helyzetünktől. De mindennek megvan a maga időigénye, nem lehet egy hét alatt előállni egy új első szárnnyal, aminek a fejlesztése normál esetben nyolc hetet vesz igénybe. Egyszerűen ez van, valahogy ki kell bekkelnünk.”

Forrás: Fotó: Europress