“Még ha három-négy másodperces lemaradással is követünk, az autó jobban csúszkál, amitől túlmelegednek a gumik, úgyhogy ez nem könnyű. De régóta így van ez az F1-ben. Aki előrébb van, az tudja irányítani a helyzetet, mindig annak van könnyebb dolga” – kezdte a finn.

“De azt hiszem, azért kicsit könnyebb a követés. Jó, hogy most már nem viselkedik furán az autó követés közben, egyszerűen csak csökken a leszorítóerő. Tavaly érezni lehetett a turbulenciákat, az autó be-bemozdult. Szóval most már stabilabb, de leszorítóerőt és tapadást továbbra is veszítünk. Az autók leszorítóereje nagyobb, mint tavaly, de ha nincs levegő, amivel a szárnyak dolgozzanak, akkor csökken a tapadás, ez van.”

Bottas szerint az olyan, jobb leszorítóerejű autók, mint a Mercedes, nagyobb hátrányban vannak követés közben, mint az aerodinamikailag kevésbé hatékony modellek:

“Nem ültem más autókban, szóval nem tudom, milyen érzés, de az biztos, hogy nekünk elég jó leszorítóerőnk van, hiszen nagyon erősek vagyunk a kanyarokban. Szerintem összefüggenek ezek a dolgok: minél nagyobb a leszorítóerő, annál nagyobb százaléka veszik el, amikor egy másik autó mögött haladunk, annál jobban romlik a köridő is.”

Forrás: Fotó: Getty Images