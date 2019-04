A Forma-1-ben 2015-ben bemutatkozott Max Verstappen még “csak” öt futamot nyert a Red Bull színeiben, de a 21 éves pilóta senkit sem tisztel, és főképp senkitől sem tart a pályán.

A holland versenyző egy friss megszólalásban a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelről beszélt nem túl hízelgően, a Toro Rosso, a Red Bull és a Ferrari színeiben összesen 52 győzelmet szerző németet szimplán “jó” versenyzőnek titulálta.

“Vettelt mindig is jó versenyzőnek tartottam, másképp nem lehet négy világbajnoki címet nyerni, de sosem láttam benne semmi varázslatost” – mondta az olasz La Gazzetta dello Sportnak.

“Azért is gondolom így, mert a Red Bullnál Daniel Ricciardónak is sikerült megvernie (2014-ben), most pedig tovább erősíti ezt Leclerc, aki szintén rendesen feladja neki a leckét (a Ferrarinál)” – indokolt a holland.