Viszonylag nyugodt versenye volt a Red Bull pilótáinak a 2019-es Forma-1-es Kínai Nagydíjon, a sportág ezredik futamán. Max Verstappen a negyedik, Pierre Gasly a hatodik helyre hozta be az RB15-ös kódjelű gépet.

Verstappen az első bokszkiállások után még eséllyel pályázott a harmadik helyre, ám Sebastian Vettel Ferrariját nem tudta megelőzni. A holland azonban így is megverte a maranellóiak másik versenyzőjét, Charles Leclerc-t. „Kicsit kipörögtek a kerekeim a rajtnál, de jól eljöttem. A végén megpróbáltunk másodjára is alávágni a Ferrarinak, hogy megtámadhassam Vettelt. Meg kellett próbálnom, de végül nem volt meg ehhez a tempónk” – utalt a második kerékcseréjére Verstappen.

Sebastian Vettel vs Max Verstappen battle at Chinese GP as Ferrari keep the lead#F1 #ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/iWU3hHzLyA

— Eau rouge (@Insidef1) 2019. április 14.