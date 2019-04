A futamon a Mercedes érinthetetlen volt, az élmezőny kétkiállásos taktikával próbálkozott. Hamilton a verseny alatt végig meggyőző előnnyel vezetett Bottas előtt, míg a harmadik helyért Max Verstappen is fenyegette Vettelt a Red Bull-lal, de a holland összességében nem tudta tartani a német tempóját. A Ferrari egy eltolt taktikával próbálkozott Leclerc-nél, de nem jött be, a monacói Verstappen mögött, az ötödik helyen végzett.

LAP 20/56

What a scrap between Vettel and Verstappen! ⚔️

Max shoots past at Turn 14, but Seb squeezes back past on exit#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/HrtBFcsEH6

— Formula 1 (@F1) 2019. április 14.