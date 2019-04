“Nem volt a legegyszerűbb hétvégénk, de ez egy fantasztikus eredmény a csapat számára. Mindenki nagyon keményen dolgozott. Kínába érkezve nem voltunk tisztában vele, hol állunk a Ferrarihoz képest. Rendkívül gyorsak voltak Bahreinben, ezért mi is rákapcsoltunk. Valtteri is fantasztikus munkát végzett és nagyon gyors volt egész hétvégén. Az, hogy az ezredik versenyen mi szereztük meg az első és második helyet, még különlegesebbé teszi számunkra ezt a győzelmet. A rajt után sikerült előnyre szert tennem, utána már csak ezt kellett fenntartanom.”

“A stratégiánk az elmúlt három futamon nagyon jól működött, úgyhogy ezt fogjuk folytatni. Látjuk, mennyire szoros a mezőny, fogalmam sincs, hogy alakulnak majd az elkövetkező versenyek. Izgatottan várom a következő összecsapásokat.”

“A Team LH China (Lewis Hamilton kínai rajongói klubja – a szerk.) fantasztikus volt egész hétvégén. Nagyon köszönöm nekik, ott vártak a reptéren, a szállodánál minden reggel, és végül itt a versenyen is végig támogattak. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy végig támogattak, köszönöm a családomnak, nagyon boldog vagyok!”

2. Valtteri Bottas – Mercedes:

“Úgy gondolom, a rajtnál veszítettem el a versenyt. Egyébként minden rendben volt, jól éreztem magam az autóban. Kipörögtek a kerekeim, amikor a rajt után áthajtottam a fehér vonalon, ott vesztettem el a versenyt.”

“Még nagyon a szezon elején járunk és a minden jónak tűnik eddig. Azért a csapattal együtt óvatosak vagyunk még. Összesen három versenyen vagyunk túl, de eddig tényleg minden rendben.”

“A bajnokságot tekintve nem túl kellemes érzés elveszíteni a vezetést, úgyhogy vissza fogok térni az élre!”

3. Sebastian Vettel – Ferrari:

“Örülök, hogy a dobogón állhatok, de nehéz mit mondanom. Próbáltunk tapadni a Mercedesekre, de képtelenség volt. Túl gyorsak voltak a rajttól kezdve. Ehelyett volt egy csatám Maxszal, amit élveztem. Az igazi célunk azonban a Mercedesek levadászása volt, de ahogy említettem, túl gyorsak voltak. Gratulálok Lewisnak és Valtterinek!”

“Láttam, ahogy Max megérkezik mögém és azzal is tisztában voltam, hogy meg fog próbálni megelőzni. Úgy is mondhatnám, hogy megjósoltam, hogy belső íven fog próbálkozni, amit le is védtem. Működött! Volt egy pillanat, amikor ellenkormányoznom kellett, ami végül jól is jött, mert így kerültem Max elé, még ha csak egy hajszálnyival is. Emiatt a következő kanyarbejárat neki nem jött ki túl jól. Jó móka volt.”

“Úgy éreztem, gyorsabb vagyok, mint Charles, aztán nehezen találtam a ritmust. Volt pár féktáv, ahol blokkoltak a kerekeim és elvesztettem az addig kiépített előnyöm vele szemben. A verseny egészét nézve nem voltunk elég gyorsak, hogy tartsuk a Mercedesek tempóját. Sajnálom, hogy a végén nem sikerült Charles-nak utolérnie Max autóját. Végig figyeltem az eredményjelzőn, hogy mekkora köztük a különbség, úgy láttam, nagyon közel volt a végén. Sok feladat vár ránk.”

