A Red Bull 2019-nek több szempontból is új felállással futott neki, a Renault-motort Hondára cserélték, Max Verstappen mellé pedig a Renault-hoz igazolt Daniel Ricciardo helyére az ifjonc Pierre Gaslyt ültették.

Míg a Honda erőforrása egészen jól szerepelt az idény első két fordulójában, az autóról kiderült, hogy gondok vannak az aerodinamikával – Verstappen ugyan így is hozott egy 3. és egy 4. helyet, de Gasly egyértelműen küszködött, Melbourne-ben nullázott, Bahreinben pedig csak a 8. lett.

Az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve a napokban a holland Racingnews365-nek elemezte a helyzetet, a megállapításai nem festenek túl rózsás képet Gaslyt illetően.

“A Red Bull Verstappen köré épül, Gaslynak esélye sincs, hogy idén megverje Maxot. Gasly tavaly sem villantott nagyot, nem teljesített egyenletesen, és úgy tűnik, idén túl sok számára a nyomás. Olyan csapathoz érkezett, ahol már egyértelműen megvan a vezéregyéniség, ráadásul még Helmut Markótól is tarthat” – utalt a Red Bull pilótaprogramját is irányító motorsportfőnökre, aki határozottan Gaslyt hibáztatta, amiért a teszteken kétszer is összetörte az autót, hozzájárulva ahhoz, hogy az aerodinamikai problémák rejtve maradjanak akkor.