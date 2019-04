Bahreinben szerdán folytatódott és egyben be is fejeződött a Forma-1-esek első idény közbeni kétnapos tesztje, ma az időjárás nem zavart bele a munkába sivatagi esővel, így a keddinél sokkal többet futhatott mindenki.

A leggyorsabb a williamses George Russell lett, igaz, a tavalyi Forma-2-es bajnok nem saját autójával, hanem a Mercedes W10-esével körözött. A csapatoknak a négy tesztnapból kettőn kötelező ifjoncot bevetniük, és mivel az előírások szerint az számít annak, aki nem indult még kettőnél több F1-es nagydíjon, Russellt “el tudták sütni” annak, míg a sereghajtó Williamsnél a grove-iak saját tesztpilótája, a kanadai Nicholas Latifi vezetett.

Ending #F1Testing in Bahrain on top 💪 101 laps and a best time of 1:29.029 for @GeorgeRussell63 pic.twitter.com/yxANAJ1TfL

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) April 3, 2019