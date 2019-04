Furcsa napon vannak túl a Forma-1-esek Bahreinben, hiszen a múlt hétvégi nagydíj után tartott kétnapos teszt első napján eső hátráltatta a munkát a sivatagi pályán.

Késő délelőtt rövid ideig, délután pár óráig esett, jócskán lerövidítve a tervezett programokat.

Looks like we won’t be running for a while then. That rain’s back again. 😕#HaasF1 #F1Testing pic.twitter.com/0mGYgG5tkJ

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) April 2, 2019