A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, Mick tavaly erős hajrával nyerte meg a Forma-3-as Európa-bajnokságot, idén pedig a Forma-2-ben indul, ráadásul a Ferrari utánpótlásprogramjába is felvették, ennek keretében a héten Bahreinben zajló Forma-1-es teszten is részt vesz, kedden a Ferrarinál vezetett, ma az Alfa Romeo autójában ül.

A Ferrari jelenlegi sztárpilótája, Sebastian Vettel ezt mondta egykori példaképe fiáról:

“Nyilván a név miatt, amiatt, hogy Michael fia, megvannak az összeköttetések és velük együtt az elvárások is, de ahhoz, hogy valaki az F1-be kerüljön, a tempót is bizonyítani kell. Eddig jó munkát végzett. Jól fejlődött az elmúlt években, megérdemli, hogy most itt van, csak hagyjunk neki teret, adjunk neki időt, hogy nyugodtan tehesse a dolgát. Nem lehet könnyű számára, ugyanakkor szerintem hozzá is van már szokva a nyomáshoz. Majd meglátjuk, mindenesetre nagy izgalom övezi.”