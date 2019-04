A múlt hétvégi Bahreini Nagydíjat követően ma és szerdán is köröznek a Forma-1-esek a szahíri pályán, hiszen a sivatagi pályán zajlik az első szezon közbeni kétnapos teszt.

A tesztelés egyik nagy durranása, hogy a Forma-2-ben versenyző Mick Schumacher édesapja, a hétszeres világbajnok nyomdokaiba lép, hiszen a mai napon a Ferrari vörös autóját vezeti, míg a másik, hogy a 2018 végén kiszállt Fernando Alonso újra F1-es autó volánjához ül, a spanyol a McLaren járgányával végez fejlesztési munkát a Pirelli számára. (Lejjebb a nap teljes beosztása!)

A Schumacher. A Ferrari. Mick Schumacher drives out for the first time for Ferrari

After the installation lap Schumacher jumps in the car again.

Time to clock some laps in the SF90

April 2, 2019