A 2019-es Forma-1-es Bahreini Nagydíj fordulatokban gazdag versenyén Alexander Albon, a Toro Rosso újonca a szerencséjének is köszönhette, hogy a pontszerző kilencedik helyen ért célba. A Renault-k kiesése is kellett ahhoz, hogy pályafutása második Forma-1-es megmérettetésén megszerezze első pontjait.

“Nagyon sűrű verseny volt. Úgy éreztem, minden pillanatban küzdenem kell valakivel. Folyamatosan oda kellett valamire figyelnem” – mondta a londoni születésű, de thai zászló alatt induló versenyző. “A rajtom nem volt tökéletes, az első kanyart is elég visszafogottan vettem be. Utána viszont leszegett fejjel küzdöttem végig. Jó volt a versenystratégiánk és a tempónk is remek volt a lágy gumikon.”

“A végén még a szerencse is mellénk állt, miután több előttünk haladó is feladni kényszerült a versenyt, de nem bánom!” – lelkendezett Albon. “Nagyon megnehezítette a dolgunkat az erős szél, teljesen kiszámíthatatlanná tette az autó viselkedését. ”

“Erős hétvégét zártunk, kár, hogy a rajtot elrontottam. Nagy kihívást jelentett számomra az előzés, mivel ha közel kerültem az előttem haladóhoz, a gumik könnyen túlmelegedtek és beragadtam. Ennek ellenére nagyon élveztem a versenyt és rengeteg tapasztalatot is gyűjtöttem” – tette hozzá a Forma-2 tavalyi bronzérmese.

“Nagyon örülök, hogy sikerült megszereznem első Forma-1-es pontjaimat és remélem, hogy kitart ez a jó teljesítmény majd Kínában is” – tekintett előre a Toro Rosso pilótája.