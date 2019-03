LAP 39/57: There’s worse to follow for Sebastian Vettel – he and George Russell make contact and Vettel loses his front wing – dramatically! #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/GkXlzI9FDc

Leclerc nem sokkal később teljesítményt vesztett, a Ferrariban tönkrement a hőenergia-visszanyerő rendszer (MGU-H). A fiatal pilóta körönként 5 másodperccel haladt lassabban a többieknél, előbb Hamilton, majd Bottas ment el mellette könnyedén. Úgy tűnt, hogy az egész futamon szolidan autózó Max Verstappen is utolérheti, de ez nem következett be.

A monacói dobogóját végül a két Renault egyidejű műszaki hibája mentette meg, ami miatt az utolsó körökre pályára küldték a biztonsági autót. A verseny sárga zászló alatt ért így véget. Pontot szerzett még Verstappen, Vettel, a mclarenes Lando Norris, Kimi Räikkönen, először a Red Bull-lal Pierre Gasly, pályafutása második F1-es futamán Alexander Albon és a Racing Point-os Sergio Perez.

LAP 55/57: Now it’s agony in the Renault garage as both Ricciardo AND Hulkenberg suffer engine faults on the same lap #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/8GL7oToa9c

