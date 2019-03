Olvass tovább

“Szerencsések vagyunk, mert most mi nyertünk, ugyanakkor én is mindent beleadtam. Nagyon jó csatát vívtunk Vettellel. Ott a torony tetején látható az a nagy zászló, ami mutatja, hogy milyen erős a szél. Ráadásul későn is fékeztem, így sikerült mellé érnem. De nem is értünk össze. Nagyszerű nap ez a csapat számára.”

Valtteri Bottas, Mercedes (2.):

“Csapatként igen szerencsések voltunk ma. Nem estünk szét, nem hibáztunk és megbízható volt az autónk. Emiatt tudtunk nyerni. Nehéz verseny volt, az autó egyensúlya nem volt túl jó.”

“Az első kör nagyon jó volt. Blokkoltak az első kerekeim az 1-es kanyarban sajnos. Egyébként jót csatáztam Lewisszal.”

Charles Leclerc, Ferrari (3.):

“Előfordul az ilyesmi. Ez is a motorsport része. Nem a mi napunk volt a mai. Biztos vagyok benne, hogy csapat továbbra is jól fog dolgozni és javulni fogunk. Ausztrália óta sokat fejlődtünk. Az egész istálló nagyon csalódott, de a szezon során megeshet ilyesmi.”

“A végén mégis az oldalunkra állt a szerencse egy szerencsétlen helyzetben, mert a biztonsági autó miatt harmadikként értem célba. Ha ez nincs, hátrébb végeztem volna, és talán az üzemanyag sem lett volna elég.”

“Nehéz ezt most feldolgozni, de köszönettel tartozom a csapatnak, mert nagyon jó autót építettek. Erősebben fogok visszatérni! A rajtnál hibáztam, de utána jól mentünk. Kár, hogy csak harmadik lettem, de mint mondtam, ez is hozzátartozik a versenyzéshez. Nézzük a jó oldalát! Nem is az eredményeket nézem, hanem hogy mit érhettünk volna el. Ennek ma nem a harmadik helynek kellett volna lennie.”

“Gratulálok Lewisnak és Valtterinek, én pedig erősebben fogok visszatérni!”

Forrás: Fotó: Europress