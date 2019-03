A 2017-es Maláj Nagydíj óta először jutott be mindkét autójával az időmérő edzés harmadik szakaszába a McLaren a 2019-es Forma-1-es Bahreini Nagydíjon. Carlos Sainz a hetedik, Lando Norris pedig Romain Grosjean büntetése után a kilencedik helyről várhatja a piros lámpák kialvását Szahírban.



Sainz lemaradása kevesebb mint egy másodperc volt Charles Leclerc pole-idejétől, és csak egy tizedmásodpercre Max Verstappen Red Bulljától. Tavaly még nem gondolta a spanyol, hogy erre lesz képes a McLaren. “Először is gratulálok az egész csapatnak, amiért mindkét autóval a Q3-ba jutottunk, régóta nem történt ilyen. Ez is azt bizonyítja, hogy jó munkát végzünk és jó az irány is, amerre haladunk.”

“Egy kemény téli időszak és a tavalyi szezon fele kellett ahhoz, hogy megértsük, mi a probléma az autóval, de most végre kifizetődni látszik a sok munka. Sokat tanulunk, folyamatosan fejlesztjük az autót, és most itt vagyunk közvetlenül a nagyok mögött, ami teljesen elképzelhetetlen volt három-négy hónappal ezelőtt” – mondta Sainz.