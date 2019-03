Charles Leclerc F1-es pályafutása első pole-pozícióját szerezte meg a szahíri aszfaltcsíkon. Az időmérő részletes összefoglalója itt olvasható. A három leggyorsabb pilótával Paul di Resta készített interjút.

Charles Leclerc, Ferrari (1.):

“Hihetetlenül boldog vagyok. A legutóbbi versenyhétvégén nem voltam boldog az időmérő harmadik szakaszában elkövetett hibák miatt, amiket most igyekeztem elkerülni. Rendkívül nehéz a dolgom, Seb egy fantasztikus pilóta, nagyon sokat tanultam tőle eddig is és még valószínűleg fogok is. Azért örülök, hogy előtte lehetek.”