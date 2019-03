Villanyfényben, 27 fokos aszfalt- és 25 fokos levegőhőmérséklet mellett zajlott le az idei év második időmérő edzése a szahíri versenypályán a 2019-as Bahreini Nagydíjon.

🚥 GREEN LIGHT 🚥

Q1 is GO!

2008 pole sitter Robert Kubica gets us under way#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/WwV9ITmEeX

— Formula 1 (@F1) 2019. március 30.