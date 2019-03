Valtteri Bottas futamgyőzelem nélkül, a bajnokság 5. helyén, megtörten, elkeseredetten fejezte be a 2018-as Forma-1-es idényt, de a télen feltöltődött, a szezon előtt fogadkozott, hogy kemény, belemenős és “önző” lesz, az első versenyen, Ausztráliában pedig fölényes győzelmet is aratott.

Sokan új Bottast emlegetnek, de csapattársa, Lewis Hamilton nem ért egyet, ő legalábbis nem érzi, hogy más lenne a finn:

“Szerintem nem. Minden évben motivált. Együtt dolgozunk, ugyanaz a srác most is, mint tavaly, én látok különbséget – kivéve talán, hogy most szakálla van. De majd az idő megmutatja. Mondjuk én sosem gondoltam gyengének, mindig is erős karakternek tartottam őt” – nyilatkozta a Bahreini Nagydíj csütörtöki sajtónapján.