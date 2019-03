Favoritként érkezett a Ferrari a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjra, ehhez képest óriási verést kapott a futamgyőztes Mercedestől, sőt Max Verstappen is simán előzte meg a pályán Sebastian Vettelt.

Több elmélet is megjelent már azzal kapcsolatban, mi történt a Scuderiával Melbourne-ben, most a tűzhöz elég közel álló Helmut Marko is elmondta a sajátját.

“Egyértelmű, hogy a Ferrari alulteljesített Melbourne-ben, ahogy a Haas is” – mondta a Red Bull tanácsadója. “Nem tudhatjuk pontosan, de szerintem visszavettek a teljesítményből, mert hűtési problémáik voltak.”

Marko nem zárja ki, hogy emellett a beállításokkal is mellényúlt a csapat. “Ennek egyik jele, hogy Leclerc gyorsabb volt a fehér (kemény) gumikon, mint Vettel a sárgákon (közepes). Ez azt jelenti, hogy valamit elrontottak.”

“A Ferrari a közepes gumikon semmilyen veszélyt nem jelentett azok hőmérséklete és a kopás miatt. Ezzel szemben nekünk semmilyen gondunk nem volt a kopással, és nem is voltunk a határon.”

A Ferrari korábban úgy vezette fel a bahreini hétvégét, hogy “korrekciókat” hajtott végre, amelyeknek azonnali hatásuk lesz a pályán.