A Forma-1-ban rövidesen korszakváltás jön, 2021-ben új szabályok mellett, új keretek között működik tovább a sportág, a résztvevők – csapatok, motorgyártók – jelenleg csak 2020-ig vannak lekötve, a további részvételről még dönteni kell.

Az F1-be 2015-ben, a McLaren partnereként visszatért Hondánál sem tudják még, hogy maradnak-e, a projekt ügyvezetője, Jamamoto Maszasi szerint fontos szempont lesz az is, hogy a Red Bull-lal mire jutnak idén.

“Az idei év nagyon fontos lesz a Honda számára abban a tekintetben, hogy elkötelezzük-e magunkat 2020-on túl. Mindent mérlegelnünk kell. Az egyik tényező természetesen 2021-es szabályrendszer lesz, aztán az F1-hez kötődő pénzügyi és marketingszempontok. A harmadik pedig az, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a Red Bull-lal. Nem dönthetünk csak egy szempont alapján” – magyarázta a Motorsport.comnak a japán szakember.

“Bármilyen motorsport-kategóriában is vegyünk részt, a Honda célja csakis a győzelem lehet. A Red Bull-lal való társulás előtt elmondtam a vezetésnek, hogyan is érhetjük el ezt, aztán meggyőztük a cég felsővezetését is.Szóval ost már a cég, az itteni emberek is mind egy célért, a győzelemért dolgoznak.”

A Honda a 2019-es szezonnyitón megszerezte visszatérése óta első dobogó helyezését, Max Verstappen a 3. lett Melbourne-ben. A japán gyártó a szezon közepére, nyárra reméli az első futamgyőzelmet a Red Bull-lal.