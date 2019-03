Fernando Alonso idén ugyan már nem versenyez a Forma-1-ben, sőt, állítása szerint nem is követi a száguldó cirkusz eseményeit, csak az eredmények érdeklik, azért amikor róla esett szó az F1 hivatalos Twitter-fiókján megjelent posztban, igen gyorsan reagált.

Az F1 podcastjének legfrissebb epizódjában a volt Ferrari-elnök Luca di Montezemolóval beszélgetnek, ennek beharangozásaként jelent meg kedden egy, az interjúból kiragadott mondat, ez: “Amikor győz, boldog, de amikor nem, akkor bajban van a csapat”.

😂😂😂😂😂😂! It had to be a reason not to follow this account until now. Today you remind me again!! President never said that. Specially after scoring 80% of the points for our team. We race hard, together, with all our heart and we fought until last race for championships ✊️

— Fernando Alonso (@alo_oficial) March 26, 2019