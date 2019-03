Bár a téli tesztek reményt adhattak a Mercedes öt éve tartó dominanciájának végét váróknak, a 2019-es Forma-1-es szezonnyitó, az Ausztrál Nagydíj elég egyértelmű eredményt hozott: Lewis Hamilton és Valtteri Bottas hatalmas előnnyel zárt az élen a melbourne-i időmérőn, a futamon pedig Bottas fölényes győzelmet aratott, míg Hamilton sérült autóval hozta a 2. helyet, a finn ráadásul a leggyorsabb körért járó pluszpontot is begyűjtötte.

Az első hétvége letarolása ellenére a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azt mondja, minden teljesen nyitott, az alakulat nem az idény favoritja, csak ugyanolyan kihívók, mint a Ferrari és a Red Bull.

“A maximális 44 pont begyűjtése fantasztikus eredmény volt, ennél jobb kezdést nem is kívánhattunk volna. De a küzdelem még csak most kezdődött: a Ferrarinál minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy visszavágjanak, Melbourne pedig bizonyította, hogy a Red Bullnak is lesz beleszólása a bajnoki csatába” – mondta az osztrák a csapat bahreini beharangozójában.

“Barcelonában láttuk a Ferrari csomagjában rejlő potenciált, így arra számítunk, hogy Bahreinben erősen térnek vissza, és a Red Bull is ott lesz. A barcelonai tesztelés után úgy éreztük, mi a kihívók vagyunk idén, és bármit is mutasson a melbourne-i eredmény, a hozzáállásunk nem változott.”

“Nem egy futamból derül ki az egész szezonra szóló erősorrend. Mindent ki kell hoznunk a csomagunkból, továbbra is a lehető legkeményebben kell dolgoznunk az autón a teljes hétvégén, hogy versenyképesek lehessünk” – magyarázta Wolff.