A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, Mick a Forma-3-as Európa-bajnoki cím megszerzése után idén már az F1 előszobájának számító Forma-2-ben folytatja, ráadásul komoly hátszéllel, hiszen az év elején bekerült a Ferrari utánpótlásprogramjába is.

A 20 éves pilótának a Ferrari Forma-1-es tesztlehetőséget is szervez, a német Bild úgy tudja, a kis Schumi a hétvégi Bahreini Nagydíjat követő keddi-szerdai teszten ül majd autóba a Scuderia B csapatának számító Alfa Romeónál. Az Autosport ezt azzal egészíti ki, hogy az ifjonc már az első napon, kedden autóba ül, akkor a Ferrari volánjánál látjuk majd, aztán szerdán folytatja a munkát az Alfánál.

Hivatalos közlés még nincs, de várhatóan pár napon belül az is megérkezik.

Schumacher egyébként így is, úgy is ott lesz Bahreinben, hiszen a Forma-2-es szezon is ott indul majd.