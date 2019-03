Az akkor a Renault alkalmazásában álló Robert Kubica 2011 januárjában igazi horrorbalesetet szenvedett ralizás közben, a lengyel pilóta a súlyos sérülései miatt kipottyant a Forma-1-ből.

Kubica 2017-ben elkezdte előkészíteni a visszatérését, előbb a Renault-val, majd a Williamsszel tesztelt, 2018-ban az utóbbi csapat tesztpilótájaként dolgozott, majd az idei évre versenyzői szerződést is kapott a grove-i csapattól.

A Williams 1997-es világbajnoka – a csapattól azóta nyilatkozatai miatt kitiltott –, Jacques Villeneuve szerint hiba volt visszaengedni Kubicát.

“Nagy eredmény, hogy újra itt van. Ha az ember elveszíti, amit addig imádott csinálni, akkor még a korábbiaknál is keményebben dolgozik, hogy visszaszerezhesse. Az ő helyében én is így tettem volna” – mondta a holland Formule 1-nek a kanadai, majd rátért arra, miért is “szörnyű” mégis, hogy a lengyel újra ott van a rajtrácson.

“A Forma-1-nek az autóversenyzés csúcsának kellene lennie, ezért a sportág szempontjából nem jó, ha valaki fogyatékosként is részt vehet. Más kategóriákban talán belefér, de nem az F1-ben. A Forma-1-nek nehéznek kell lennie, szinte elérhetetlennek. Robert visszatérése rossz üzenetet közvetít” – magyarázta.

Érdemes megjegyeznünk, hogy Villeneuve nemcsak a Williamsszel van haragban, hanem talán Kubicára is neheztel, ugyanis 2006-ban a fiatal lengyel tehetség vette át a helyét, miután a BMW Saubertől a szezon közepén küldték el.