Mark Webber 2002-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Minardinál, később megfordult a Jaguarnál és a Williamsnél is, mielőtt 2007-ben utolsó csapatához, a Red Bullhoz került. Az energiaitalos alakulattal 2010-ben, ’11-ben és ’13-ban is a világbajnokság 3. helyén zárt, majd 2013 végén kiszállt az F1-ből, hogy a WEC-ben a Porsche színeiben világbajnoki címig jusson.

Webbert 2012 folyamán a Ferrarival is hírbe hozták, mára köztudott, hogy komoly ajánlata volt az olasz csapattól, ám mégsem szerződött hozzájuk. Az idei szezonnyitón a brit Channel4 stábjának új tagja, az egykori Ferrari-csapatfőnök Stefano Domenicali társaságában felidézte, miért is maradt a Red Bullnál:

“Nem lett belőle semmi, pedig Monte-Carlóban tárgyaltunk is Stefanóval és nagyon közel jutottunk a megegyezéshez. Nagyon vártam, hogy együtt dolgozhassunk, de a szerződés hossza bökkenőt jelentett számomra” – mesélte.

“Emellett Luca di Montezemolo (Ferrari-elnök) is találkozni akart velem Olaszországban, de nálam pedig ott volt a háttérben (a menedzser) Flavio Briatore, szóval ment a birkózás. De így is azonnal aláírtam volna egy fix kétéves szerződést a Ferarival, de csak egy plusz egy opciós év volt az ajánlat, ezért végül maradtam a Red Bullnál” – magyarázta az ausztrál veterán.