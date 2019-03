“Valtteri a rádión egyértelművé tette, hogy nagyon akarta a (leggyorsabb körért járó) pluszpontot, és bár a mérnöke azt mondta, ne vaduljon, ő mégis megpróbálkozott vele. Ugyanígy tettek a versenytársai is, de Valtteri vitte a pontot, ami további sikerélmény volt számára” – írta az egykori McLaren-pilóta az Unibetnél vitt rovatában.

A múlt hétvégi Forma-1-es szezonnyitón, az Ausztrál Nagydíjon a mercedeses Valtteri Bottas fölényesen nyert, ami nagyon kellett is a finnek, aki 2018-ban az élcsapatok versenyzői közül egyedüliként nem tudott futamot nyerni és csak az 5. helyen zárt a bajnokságban, miközben Lewis Hamilton lazán hozta az ötödik címét.

“Jó volt hallani a kritikusainak szánt üzenetet is a verseny végén” – utalt a trágár kifakadásra. “Tudja, hogy megvan a tehetsége, nagyon koncentrált, hogy jól kezdje az idei évet, és sikerült a negatív energiákat erős hozzáállássá alakítania.”

“A Forma-1-ben néha tovább tart elérni a céljainkat, mint azt az emberek képzelik. Nekem hét évig tartott, mire megszereztem az első futamgyőzelmemet, és Valtteri is a hetedik idényében jár most. A dobogón Mark Webbernek arról beszélt, hogy ez vlt élete egyik legsimább győzelme, én is ismerem ezt az érzést. A siker hirtelen olyan magától értetődőnek tűnik, de ez csakis a korábbi leckéknek köszönhető.”

“Azért érdekes lesz látni, hogyan reagál Lewis Hamilton erre az eredményre, mert tudjuk, hogy nem éri be a második hellyel és főleg nem akar a saját csapattársa mögött második lenni. Lewis azt reméli, hogy Valtteri sikere egyszeri dolog volt, lenyűgöző lesz látni, hogyan változik a csapaton belüli dinamika, ha Bahreinben vagy Kínában ismételni tud Bottas. A csata még csak most kezdődik.”

Az egykori Jordan-, Williams- és Toyota-versenyző, hatszoros futamgyőztes Ralf Schumacher is megszólalt Bottas győzelme kapcsán, a német szerint a Merci finn pilótájának nem szabad elszállnia:

“Bottasnak tényleg nagyon kellett ez a lökés – nem is kérdés a tavalyi év után –, versenyzőként természetesen szuper gyors is tud lenni, de nem teljesít egyenletesen, főleg nem nyomás alatt. Ezen a futamon sem volt igazi nyomás, hiszen végig vezetett. Nem is érdemes túl sokat belelátni, hiszen Lewis autóján sérült volt a padlólemez.”

“Szerintem korai még az ilyen üzengetés” – tért ki a “baszódjatok meg”-re. “Talán csak a megkönnyebbülés szakadt ki belőle így, talán ez kellett neki, de jobb, ha nem folytatja, mert gyorsan kemény választ kaphat.”

Forrás: Fotó: Europress