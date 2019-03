Nyolcadik lett Kimi Räikkönen a 2019-es Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon. Az Alfa Romeo rangidős pilótájának futama nem alakult problémamentesen. A finn mindenkinél korábban, már a 12. körben megejtette kerékcseréjét, mint kiderült, nem véletlenül.

“Azt hiszem, gondok voltak a fékhűtéssel” – magyarázta korai kiállásának okát. “Egy sisakvédő fólia tömítette el a fékhűtőnyílást, ezért kellett korábban kiállnom, mint terveztük.”

“Az autót nagyon gyorsnak éreztem, de még mindig nem egyszerű előzni. Könnyebb követni egymást, de az előzés még mindig nehéz feladat ezen a pályán” – mondta 2007 világbajnoka.



Annak ellenére, hogy a kiállást jóval későbbre tervezték, Räikkönen nem veszített pozíciót a riválisokkal szemben. Nico Hülkenberg Renault-ját szorosan követve a 8. helyen zárta a versenyt, feltartóztatva a mögötte vonatozó Lance Stroll – Danyiil Kvjat – Pierre Gasly triót.

“Elégedett vagyok az autóval, de ennél jobb is lehetett volna az eredmény. Ahhoz képest, hogy ez volt az első hétvégénk a csapattal, elfogadható eredményt értünk el. Semmit sem szúrtunk el, úgyhogy örülünk, és azon leszünk, hogy a következő versenyre tovább gyorsuljunk.”

Csapattársa, Antonio Giovinazzi a 15. helyen fejezte be a versenyt. A hosszabb első etapot teljesítő olasz többek versenyét is elrontotta a mögötte kialakult vonattal, többek között a McLaren-újonc Lando Norrisét is.